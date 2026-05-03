El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas. En este periodo, se prevé una precipitación de aproximadamente 0.1 mm, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y no generarán grandes acumulaciones de agua. Sin embargo, es importante estar preparado para la posibilidad de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 65% durante este mismo intervalo.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 21 grados alrededor de las 17:00. A pesar de que la temperatura se mantendrá relativamente agradable, la sensación térmica puede verse afectada por la alta humedad y el viento. Este soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frescor sea más notable, especialmente en las horas más frescas de la tarde y la noche.

A partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 25% hasta las 20:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán menos probables, no se puede descartar completamente la posibilidad de chubascos aislados. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 16 grados a las 23:00.

El cielo se mantendrá cubierto durante la mayor parte del día, pero se espera que hacia la tarde y la noche se presenten algunas nubes altas, lo que podría ofrecer un respiro visual entre las densas nubes que han dominado la jornada. La puesta de sol se producirá a las 21:06, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá temperaturas agradables y un ambiente fresco gracias al viento. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse un poco si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.