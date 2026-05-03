El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a condiciones cubiertas que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque la mayor parte del tiempo el cielo permanecerá cubierto.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un inicio fresco con valores alrededor de 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el día progresa, la temperatura alcanzará un máximo de 25 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 22 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 75% en la madrugada y alcanzando picos de hasta el 99% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que la tarde avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40% hacia la noche.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 8 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con las temperaturas más cálidas.

En términos de precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que los residentes de Tomares podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en la franja horaria de 08:00 a 14:00, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán estables.

Finalmente, el orto se producirá a las 07:26 y el ocaso será a las 21:15, brindando una larga jornada de luz solar, aunque con un cielo mayormente cubierto. En resumen, se prevé un día cálido y húmedo, con cielos nublados y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Tomares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.