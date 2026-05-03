El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con periodos de cubierto a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 17°C y 16°C en las primeras horas. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 19°C hacia las 10:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% y aumentando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A partir de las 11:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 21°C a mediodía, y llegando a un máximo de 25°C en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser mayor debido a la alta humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo cubierto que podría limitar la visibilidad del sol.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h, alcanzando su máxima racha de 38 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17°C hacia las 22:00 horas. El cielo permanecerá cubierto, pero se espera que hacia el final de la jornada, las nubes den paso a periodos despejados, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Los vientos del suroeste aportarán un ligero frescor, haciendo de este un día propicio para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.