El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

La jornada del 3 de mayo de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que comenzarán a despejarse a medida que avance la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para los que se aventuren a salir.

A partir de las 9 de la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 26 grados hacia las 4 de la tarde. Este incremento en la temperatura, junto con la disminución de la nubosidad, permitirá disfrutar de un día más soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será alta, comenzando en un 73% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en la mayoría de los periodos. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de 8 a 14 horas, con un 25% de probabilidad, aunque se espera que esto no se materialice en forma de lluvia.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 11 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría influir en la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un espectáculo estelar a partir de las 9 de la noche, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, se transformará en una tarde soleada y cálida, perfecta para disfrutar de la primavera en La Rinconada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.