El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Puente Genil se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera un cielo cubierto, con momentos de nubosidad muy densa, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que rondan el 40% por la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas elevadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 25% de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 95% entre las 8 y las 14 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias escasas, especialmente en la mañana y parte de la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 55% entre las 8 y las 14 horas, lo que podría dar lugar a algunas tormentas aisladas. Se aconseja a los residentes estar preparados para posibles chubascos y tormentas eléctricas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura en medio del calor, aunque también podría generar rachas más intensas en momentos de tormenta.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera disminución en la temperatura, que descenderá a unos 17 grados . La humedad aumentará nuevamente, creando un ambiente más fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 21:10, marcando el final de un día que, aunque caluroso, estará marcado por la inestabilidad atmosférica y la posibilidad de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.