El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Priego de Córdoba se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado de cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de bochorno. La combinación de nubes y humedad sugiere que la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es escasa, con un total de 0.1 mm pronosticados, lo que indica que las lluvias serán ligeras y esporádicas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo una intensidad moderada.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 60% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas, aunque la actividad tormentosa no se espera que sea severa. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de tormenta disminuirá, y se espera que el cielo permanezca cubierto hasta el ocaso, que ocurrirá a las 21:08 horas.

Los habitantes de Priego de Córdoba deben estar preparados para un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia ligera, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas debido a la humedad y el viento. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto, ofreciendo un ambiente tranquilo para finalizar el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.