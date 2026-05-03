El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Pozoblanco se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre cubierto y muy nuboso a lo largo de las horas. Desde la madrugada, las nubes han dominado el panorama, y se espera que esta tendencia continúe durante la mayor parte del día. A partir de las 5:00 a.m., la probabilidad de precipitación se incrementa, alcanzando un 65% entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m., lo que sugiere la posibilidad de lluvias ligeras en intervalos. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm en los momentos más intensos.

La temperatura durante la mañana se mantendrá fresca, comenzando en torno a los 16°C y descendiendo ligeramente a 14°C en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 22°C en la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento. Este soplará del suroeste, con rachas que podrían llegar a los 33 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 64% y aumentando hasta un 90% en las primeras horas del día. Esto, combinado con las nubes y el viento, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de estos factores atmosféricos sugiere que, aunque el sol podría asomarse en algunos momentos, la mayor parte del tiempo el cielo permanecerá cubierto.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 65% de tormentas entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m., lo que podría generar un ambiente inestable. Sin embargo, la probabilidad de que estas tormentas sean severas es baja, y se espera que cualquier actividad eléctrica sea leve.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, con una disminución en la probabilidad de lluvia y una temperatura que descenderá a 15°C hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 9:12 p.m., marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá momentos de calidez y actividad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.