El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 25 grados en la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más alta debido a la humedad. La probabilidad de precipitación es moderada, con un 35% de posibilidades de lluvia ligera en las primeras horas del día, aumentando a un 85% entre las 8 y las 14 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias escasas, especialmente en la mañana, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas más cálidas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

Durante la tarde, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, el cielo seguirá cubierto con intervalos nubosos. Las temperaturas se mantendrán agradables, pero la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. Hacia la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 17 grados .

La puesta de sol se producirá a las 21:13, y aunque el cielo estará nublado, se podrán observar algunos claros en el horizonte. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 14 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de algunas lluvias ligeras.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con una alta probabilidad de lluvias en las horas de la mañana. Se aconseja a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.