El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre nuboso y cubierto a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que rondará los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 19 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% y aumentando hasta un 98% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un pico de 25 grados en la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cálido, a pesar de la nubosidad.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un leve riesgo de tormentas en la tarde, con una probabilidad del 5% entre las 20:00 y las 02:00. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. Este viento puede ser un alivio ante las altas temperaturas, pero también podría hacer que la sensación térmica sea más variable.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, aunque permanecerá mayormente nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La humedad relativa también comenzará a bajar, lo que podría hacer que la noche sea más agradable para actividades al aire libre.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día cálido y nublado, con temperaturas que oscilan entre los 17 y 25 grados, sin lluvias significativas, pero con un leve riesgo de tormentas por la tarde. Se recomienda a los habitantes disfrutar del día, pero estar preparados para posibles cambios en el tiempo hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.