El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mañana y parte de la tarde. A partir de las 8:00, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría traer algunas gotas ligeras, aunque no se espera que la precipitación sea significativa, con un total estimado de 0.1 mm.

La temperatura en Osuna oscilará entre los 16 y 24 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 19 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados hacia el mediodía. Sin embargo, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en la tarde, llegando a los 24 grados hacia las 15:00. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 19:00.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 44% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 25 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento alcance velocidades de hasta 22 km/h, aumentando a 32 km/h en la tarde. Esta brisa puede proporcionar algo de alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque también podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 25% de probabilidad de que se produzcan en las primeras horas del día, aumentando a un 45% entre las 8:00 y las 14:00. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se reduce a 0% en la tarde y noche, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará a medida que avance el día.

En resumen, Osuna experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los habitantes que estén preparados para un tiempo variable y que disfruten de las temperaturas primaverales, manteniendo un paraguas a mano por si acaso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.