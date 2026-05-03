El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con un predominio de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a condiciones completamente cubiertas durante la madrugada y la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque la cobertura seguirá siendo significativa.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 89% en la mañana y disminuyendo gradualmente a un 60% por la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 15% de probabilidad entre las 20:00 y las 02:00. Esto podría generar algunas inquietudes, aunque la probabilidad de que se materialicen es baja.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, aunque con ligeras variaciones en su dirección, predominando el viento del oeste en las horas nocturnas.

La salida del sol se producirá a las 07:24, mientras que el ocaso está previsto para las 21:12, lo que permitirá disfrutar de un día largo, aunque nublado. En resumen, se recomienda a los habitantes de Morón de la Frontera que se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de algunas ráfagas de viento y un leve riesgo de tormentas por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.