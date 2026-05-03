El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Montilla se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 11 de la mañana, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 76% en la mañana y descendiendo gradualmente hasta el 50% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 15% de lluvia en la mañana, aumentando a un 100% entre las 8 y las 14 horas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con un total de 0.1 mm, es recomendable que los habitantes de Montilla lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 60% en el mismo intervalo, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance hacia la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche.

La salida del sol está programada para las 07:20, mientras que el ocaso será a las 21:10, lo que permitirá disfrutar de un día largo, aunque nublado. En resumen, Montilla experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvia y tormentas, lo que sugiere que es un buen momento para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con precauciones ante el tiempo variable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.