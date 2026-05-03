El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, se espera en Moguer un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se prevé que las nubes continúen dominando el panorama, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados en su punto máximo. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 17 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 90% en la mañana y disminuyendo gradualmente a un 45% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la combinación de nubes y temperaturas moderadas hará que el tiempo sea más llevadero.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día sin interrupciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las condiciones del viento, especialmente en las horas de mayor intensidad.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de rachas de viento más fuertes en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.