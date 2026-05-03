El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 20 grados, proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque la nubosidad persistente podría desincentivar a algunos. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 25% de que se registren lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de tormentas aumenta hasta un 65%. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm, lo que significa que, aunque el riesgo de lluvia está presente, no se anticipan condiciones severas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento podría ayudar a dispersar un poco la nubosidad, aunque no se espera que esto ocurra de manera significativa.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, pero las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:08, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la primavera en Martos. En resumen, se recomienda a los habitantes de Martos estar preparados para un día fresco y potencialmente lluvioso, pero con oportunidades para disfrutar del aire libre entre las nubes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.