El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto durante la mayor parte del día. Las nubes altas comenzarán a aparecer a partir de la tarde, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y menos soleado.

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso gradual a lo largo del día. La jornada comenzará con temperaturas alrededor de los 19 grados , bajando a 17 grados en las horas centrales y alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 17 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y alcanzando un 91% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría afectar la comodidad de los habitantes.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, se han reportado probabilidades de tormenta del 25% en las primeras horas de la mañana y del 40% entre las 8 y las 2 de la tarde. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias, la atmósfera podría estar inestable, lo que podría dar lugar a algunas tormentas aisladas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 40 km/h en la tarde. Esta brisa puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente al caer la tarde.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas variables y una atmósfera potencialmente inestable. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas más cálidas del día antes de que la temperatura comience a descender por la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.