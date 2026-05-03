El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se ha mantenido cubierto, y esta tendencia continuará durante la mañana y gran parte de la tarde. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas hagan su aparición, especialmente en las horas centrales, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia las 04:00 y 05:00 horas. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 25 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera un ligero descenso, situándose en torno a los 22 grados a las 18:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 75% en la madrugada y alcanzando picos de hasta el 99% en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que podría proporcionar un alivio en la sensación de bochorno.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán rachas de hasta 11 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 22 km/h en las horas centrales del día. Este viento puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, aunque también podría generar una sensación de frescor en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 15% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, aunque no se anticipan lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante el resto del día, lo que sugiere que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día sin lluvias.

En resumen, el día se presenta como uno mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado que ayudará a mitigar la sensación de calor. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de nubes altas que podrían cubrir el sol en algunos momentos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.