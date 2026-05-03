El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Mairena del Alcor se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más variable, con la posibilidad de cielos muy nubosos a partir de la mañana, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, cuando se prevé un incremento en la nubosidad.

La temperatura en las primeras horas del día se mantendrá en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a media mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 77% por la mañana y el 39% en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas del día y un aumento a un 55% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm pronosticados, lo que sugiere que cualquier lluvia que pueda presentarse será escasa y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 23 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas se registrarán en torno a las 12:00 horas, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 19 km/h, lo que contribuirá a una ligera brisa.

A partir de la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, especialmente hacia el ocaso, que se producirá a las 21:14 horas. Esto permitirá disfrutar de un atardecer más despejado, ideal para actividades al aire libre. En resumen, el día se presenta como una jornada variable, con temperaturas agradables y la posibilidad de algunas nubes, pero sin grandes riesgos de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.