El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá constante hasta la tarde. La temperatura oscilará entre los 14 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente templado, aunque algo fresco en las primeras horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 54% hacia la tarde. Esto puede contribuir a la sensación de incomodidad para algunos, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya una ligera posibilidad de lluvia, especialmente en la franja horaria de 08:00 a 14:00, donde la probabilidad de precipitación se eleva al 95%. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm, lo que no debería causar mayores inconvenientes. Sin embargo, es recomendable que los lucentinos tengan a mano un paraguas o impermeable, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la presencia de nubes podría limitar la vista de las estrellas.

En resumen, el día en Lucena se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia. Los lucentinos deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con vientos moderados que aportarán un toque de frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.