El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto que dominarán gran parte de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a condiciones cubiertas a lo largo de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en la tarde, lo que podría generar una sensación de calor moderado, aunque la alta humedad relativa, que rondará el 80% en las horas centrales del día, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. La humedad alcanzará su punto más alto en la mañana, con valores que superarán el 90%, lo que podría resultar en un ambiente algo pesado.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la posibilidad de lluvias escasas hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima una probabilidad del 20%. Sin embargo, las lluvias no se anticipan como un evento significativo, y cualquier precipitación que se produzca será ligera.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas abiertas. La dirección del viento también contribuirá a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto altere significativamente el estado del cielo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 17 grados . El cielo permanecerá mayormente nublado, pero se espera que haya intervalos de nubes más ligeras. La humedad relativa comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la noche sea más agradable.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y una baja probabilidad de lluvias. Los vientos del suroeste aportarán algo de frescura, haciendo de este un día típico de primavera en la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.