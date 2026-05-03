El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con cielos nublados durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a 23 grados.

A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 62% y descendiendo gradualmente hasta un 51% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa una probabilidad del 55% de lluvia entre las 2 y las 8 de la mañana, con una ligera posibilidad de tormentas. Durante la mañana, se prevé que caiga una cantidad escasa de lluvia, aproximadamente 0.1 mm, lo que podría ser suficiente para mojar ligeramente las calles. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones se mantengan más secas en la tarde y la noche.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, con ráfagas de hasta 41 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que el sol se ponga a las 21:07, se espera que el viento disminuya, lo que permitirá que las temperaturas desciendan de manera más pronunciada.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia matutina. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, permitiendo que las nubes altas se hagan más visibles. La temperatura caerá a 18 grados hacia las 11 de la noche, lo que sugiere que será una noche fresca.

En resumen, Linares experimentará un día mayormente cubierto con posibilidades de lluvia ligera en la mañana, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.