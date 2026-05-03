El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, se espera en Lepe un tiempo predominantemente nublado, con variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, se prevé que las nubes altas dominen el cielo, especialmente en las horas centrales, aunque también habrá momentos de sol intercalados.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas más frescas, comenzando en torno a los 18 grados a las 00:00 horas y descendiendo hasta los 13 grados a las 07:00. A medida que el día progrese, se espera un aumento gradual, alcanzando los 22 grados en la tarde. Sin embargo, hacia la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 18 grados.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 78% en la madrugada y alcanzando picos de hasta el 92% en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 49% por la tarde y noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Lepe podrán disfrutar de un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 5% de probabilidad, aunque se espera que esto no afecte de manera considerable la jornada.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre, siempre teniendo en cuenta el viento que podría ser un factor a considerar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.