El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, se presenta en Lebrija con un cielo mayormente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con descripciones que varían desde "cubierto" hasta "nubes altas". A medida que avance el día, se espera que la situación del cielo se mantenga similar, con momentos de nubosidad variable, pero sin indicios de precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 16 grados, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en niveles altos, alrededor del 86%, y descenderá a un 44% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas y un 20% entre las 8 y las 14 horas, aunque no se anticipan lluvias. Esto significa que los habitantes de Lebrija pueden disfrutar de un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la nubosidad podría traer consigo sorpresas.

La salida del sol se producirá a las 07:27, y el ocaso está previsto para las 21:15, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y cubierto, con vientos moderados y escasas posibilidades de lluvia, lo que permitirá a los residentes disfrutar de un día agradable en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.