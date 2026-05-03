El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, en Jaén, se prevé un tiempo mayormente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, comenzando en un 58% y aumentando hasta alcanzar un 81% en las horas más cálidas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones. Sin embargo, a partir del periodo de la tarde, se anticipa la llegada de lluvias escasas, especialmente entre las 07:00 y las 12:00, donde la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100%. Se estima que la cantidad de lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. En los periodos más ventosos, se prevé que la racha máxima alcance los 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, alternando entre el oeste y el noreste, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la mañana y un 70% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la inestabilidad atmosférica podría dar lugar a tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 08:00 a 14:00.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 17:00. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros. En la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados .

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y una alta probabilidad de tormentas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.