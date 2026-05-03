El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 18 grados, que irán disminuyendo ligeramente hasta los 15 grados en la mañana, pero se recuperarán rápidamente, alcanzando los 21 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas es ideal para actividades al aire libre, ya que se prevé que el tiempo se mantenga cálido y agradable.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 93%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo. En la tarde, se espera que la humedad se sitúe en torno al 54%, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más seco y fresco.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 32 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 62 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede ser refrescante, pero se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades que requieran estabilidad, como paseos en bicicleta o deportes al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes y visitantes de Isla Cristina podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la playa o realizar excursiones en la naturaleza.

En resumen, el tiempo de hoy en Isla Cristina se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y un viento que, aunque fuerte, puede resultar refrescante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.