El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Huelva se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que ronda los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas más frescas de la tarde.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, pero a partir del mediodía, se prevé que las nubes altas comiencen a despejarse, dando paso a intervalos de sol. A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 22 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 55% en las horas más cálidas, aumentando la sensación de calor.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las horas de la tarde, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 38 km/h, predominando la dirección del viento del suroeste. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más intenso. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, existe una leve posibilidad de tormentas en la tarde, con un 5% de probabilidad, aunque esto no debería afectar significativamente las actividades programadas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día despejado en la mayor parte del tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:19. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.