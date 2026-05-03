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El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET

El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes altas que se mantendrán durante gran parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la nubosidad será constante, con momentos de cielo muy nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

La temperatura oscilará entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana y al final de la tarde, con mínimas de 15 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 40% al 50% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día, ya que la probabilidad de precipitación es baja, con un 0% en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se prevén algunas posibilidades de tormenta, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, aunque estas son mínimas, con un 10% de probabilidad entre las 02:00 y las 08:00 y un 5% entre las 20:00 y las 02:00.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día ventoso, especialmente si planean actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles cómodos. Esto, combinado con la nubosidad, sugiere que el día será mayormente fresco y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento. En resumen, un día típico de primavera en Dos Hermanas, con temperaturas agradables y un cielo que invitará a disfrutar de la naturaleza, aunque con la posibilidad de un ligero viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.

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