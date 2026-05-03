El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Écija se prepara para un día mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% y aumentando hasta un 87% en la mañana. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 55% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas lloviznas ligeras.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 20% entre las 20:00 y las 02:00, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían presentarse en forma de chubascos dispersos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 24 y 25 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente es.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 35 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor y la humedad, pero también podría generar ráfagas que se sientan más intensas en áreas abiertas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura. La puesta de sol se producirá a las 21:12, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, también ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza.

En resumen, hoy en Écija se anticipa un día cubierto con temperaturas moderadas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas más frescas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.