El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 16 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se espera que llegue a los 25 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser mayor debido a la alta humedad. A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 20:00 horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hay un leve aumento en la probabilidad de lluvia entre las 08:00 y las 14:00 horas, con un 5% de posibilidad, aunque se espera que las condiciones se mantengan secas. Esto permitirá que los habitantes de Coria del Río realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 23 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas y la humedad, aunque también podría generar algunas rachas más fuertes en momentos puntuales.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con una transición hacia un estado más despejado. Las temperaturas nocturnas se situarán alrededor de los 16 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. La humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, temperaturas cálidas y un viento moderado del suroeste. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, la alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa. Los residentes pueden esperar un día sin lluvias significativas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.