El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados durante la mañana, subiendo ligeramente a 19 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más alta debido a la humedad presente en el ambiente. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 95% de posibilidad de lluvia, aunque se anticipa que será escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en la tarde, cuando se prevé que el viento alcance su máxima velocidad. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo podría presentar intervalos nubosos, lo que permitirá que la temperatura suba ligeramente, alcanzando hasta 24 grados en su punto máximo. Sin embargo, la probabilidad de tormentas también está presente, con un 55% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que podría generar algunas tormentas aisladas en la región.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar, con una disminución de la nubosidad y una caída gradual de la temperatura. Se espera que el cielo se despeje, permitiendo que la temperatura descienda a 19 grados hacia la medianoche. La humedad también comenzará a bajar, lo que podría hacer que la noche sea más agradable.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente cubierto con posibilidades de lluvia escasa y temperaturas moderadas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.