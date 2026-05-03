El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Castilleja de la Cuesta se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, las nubes altas comenzarán a aparecer, dando paso a un cielo cubierto que persistirá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 56% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 38 km/h en la tarde. Este viento puede aportar una sensación refrescante, aunque también podría generar algunas rachas fuertes que podrían ser notorias en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Sin embargo, existe una probabilidad de tormenta del 5% en las horas de la tarde, aunque esto no debería ser motivo de preocupación para los habitantes de la localidad. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula en las primeras horas, aumentando ligeramente a un 15% entre las 8 y las 14 horas, pero sin indicios de que se materialice en forma de lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, ofreciendo un respiro de nubes y permitiendo que las estrellas sean visibles. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados en las últimas horas del día. La puesta de sol se producirá a las 21:16, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y cálidos para disfrutar al aire libre.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, alta humedad y vientos moderados. Los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre, teniendo en cuenta la posibilidad de rachas de viento y la ligera probabilidad de tormenta en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.