El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 3 de mayo de 2026, el tiempo en Cartaya se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque habrá momentos de despeje que permitirán disfrutar de intervalos soleados. La temperatura oscilará entre los 13 y 22 grados , alcanzando su máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 49% hacia la noche. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. A lo largo de la jornada, se espera que la brisa del mar sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 31 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la posibilidad de lluvias hacia la tarde, aunque se estima que la probabilidad no superará el 5%. Esto significa que, en general, los cartayeros podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.
La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen actividades al exterior se preparen para la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.
En resumen, el día en Cartaya se perfila como mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de rachas de viento más intensas en la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.
- Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara
- Dos heridos tras una choque entre un autobús de Aucorsa y un turismo en el Centro de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba concede al centro La Foggarilla el primer premio del concurso de Cruces de mayores
- Cañete de las Torres se convierte en un escenario onírico con la séptima edición de ‘Calles en Flor’
- Los jardines del Alcázar reabren con un espectáculo de luz, sonido y videoarte que sitúa a Córdoba en el epicentro de la historia
- La guía definitiva de las Cruces de Mayo de Córdoba 2026: mapa, horarios, nuevo premio y cerco al botellón
- Imágenes de la primera noche de las Cruces de Mayo 2026 en Córdoba
- Estas son las Cruces de Mayo ganadoras del concurso municipal de Córdoba en 2026