El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, el tiempo en Cartaya se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque habrá momentos de despeje que permitirán disfrutar de intervalos soleados. La temperatura oscilará entre los 13 y 22 grados , alcanzando su máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 49% hacia la noche. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. A lo largo de la jornada, se espera que la brisa del mar sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 31 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la posibilidad de lluvias hacia la tarde, aunque se estima que la probabilidad no superará el 5%. Esto significa que, en general, los cartayeros podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen actividades al exterior se preparen para la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

En resumen, el día en Cartaya se perfila como mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de rachas de viento más intensas en la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.