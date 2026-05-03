El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se espera un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a condiciones de muy nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante la posibilidad de lluvia.

La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, con un 10% de posibilidades entre las 02:00 y las 08:00, aumentando a un 65% entre las 08:00 y las 14:00. Esto indica que es probable que se produzcan algunas lluvias escasas, especialmente en la mañana y el mediodía. Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, situándose en un 0% hasta el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 55% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Los vientos soplarán del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 24 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también podría hacer que las condiciones se sientan más frescas en momentos de mayor nubosidad.

La visibilidad se mantendrá adecuada a lo largo del día, aunque podría verse ligeramente afectada durante los momentos de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que planifiquen sus actividades al aire libre teniendo en cuenta la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la mañana. A medida que se acerque la tarde, el tiempo mejorará, permitiendo disfrutar de un ambiente más despejado y cálido.

En resumen, Carmona experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras en las horas de la mañana. Se aconseja estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas más cálidas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.