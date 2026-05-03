El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Camas, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas estables alrededor de los 16 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad hasta las 14:00 horas, lo que sugiere que no se anticipan lluvias significativas. Sin embargo, a partir de las 08:00 hasta las 14:00, existe un 20% de probabilidad de tormentas, aunque se espera que estas sean poco probables.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 25 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas. A pesar de la subida de temperatura, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se prevé que las nubes se disipen un poco, permitiendo que el sol asome en algunos momentos. La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 35% al 40% en las horas más cálidas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas pico de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche.

En la noche, el cielo se despejará, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. Las temperaturas mínimas rondarán los 11 grados, con una humedad que se mantendrá en torno al 60%. En resumen, el día de hoy en Camas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y un leve aumento en la probabilidad de tormentas durante la mañana, pero sin expectativas de precipitaciones significativas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.