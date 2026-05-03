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El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET

El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

Hoy, 3 de mayo de 2026, Cabra se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas posteriores.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 71% y alcanzando hasta un 99% en las primeras horas de la mañana. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 50% hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 10% de lluvia en las primeras horas de la mañana, que aumentará significativamente hasta un 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm, lo que podría resultar en un ambiente húmedo pero no excesivamente lluvioso. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el tiempo se mantenga seco hasta el final del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento podría aportar algo de frescura a las temperaturas, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, pero las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:09, marcando el final de un día mayormente nublado y fresco en Cabra. Los residentes deben estar preparados para un tiempo húmedo y posiblemente lluvioso, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.

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