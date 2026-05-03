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El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET

El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

Hoy, 3 de mayo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con nubes altas que comenzarán a aparecer en la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un ligero cambio hacia la tarde, donde las nubes altas dominarán el panorama.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un inicio fresco con valores alrededor de los 17°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 16°C en la mañana. A medida que el día avanza, se prevé un aumento gradual, alcanzando un máximo de 25°C en la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, estabilizándose en torno a los 16°C al final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles cómodos, rondando entre el 39% y el 62% durante las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas.

Respecto a la precipitación, las probabilidades son bajas, con un 10% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 30% entre las 8 y las 14 horas. Sin embargo, no se anticipan acumulaciones significativas, ya que la precipitación esperada es mínima. La probabilidad de tormentas también se mantiene baja, con un 10% en la mañana y un 25% en la tarde, aunque no se prevén eventos severos.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, temperaturas agradables y un viento moderado. Es recomendable que los habitantes se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de algunas ráfagas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.

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