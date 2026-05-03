El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura experimentará un ligero descenso, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 39% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura se mantenga entre los 15 y 24 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque algo húmedo.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un leve aumento en la probabilidad de tormentas en la franja horaria de 08:00 a 14:00, con un 10% de posibilidad, lo que sugiere que podrían producirse algunos chubascos aislados, aunque poco probables.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa moderada puede ofrecer algo de alivio ante el calor y la humedad, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El cielo permanecerá cubierto, y la humedad aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda. La puesta de sol se producirá a las 21:16, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.