El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán nublados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo completamente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 40% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 45% de lluvia entre las 2 y las 8 de la mañana, con una ligera posibilidad de tormentas. Sin embargo, las lluvias esperadas serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el tiempo se mantenga seco hasta el final del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se anticipa que las rachas máximas alcancen hasta 38 km/h por la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán a valores más frescos, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:08, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre, especialmente en las horas centrales del día.

En resumen, Bailén experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas cálidas, alta humedad y una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para el viento y disfrutar de las horas más cálidas, aprovechando la oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza antes de que el tiempo cambie hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.