El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por un manto de nubes que se mantendrá constante, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente durante la mañana. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 70% entre las 02:00 y las 08:00, y un 95% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia en este periodo.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 20 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en la mañana y descendiendo gradualmente a un 48% por la tarde.

El viento soplará del oeste, con velocidades que variarán entre 9 y 19 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a un ambiente algo fresco.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00 y un 65% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, las condiciones podrían ser propicias para algunas tormentas aisladas, especialmente en la mañana.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes altas persistirán. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 16 grados a las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 21:06, marcando el final de un día mayormente nublado y fresco en Baeza.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.