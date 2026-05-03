El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, y a medida que avance el día, la cobertura nublada se intensificará, alcanzando un estado completamente cubierto en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 15 y 22 grados , siendo más fresca en la mañana y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 43% y el 89%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con una probabilidad del 10% en las primeras horas y un aumento significativo al 100% entre las 8:00 y las 14:00. Sin embargo, la cantidad de lluvia prevista es mínima, con un total estimado de 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque hay posibilidad de lluvia, no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 23 km/h en las primeras horas, aumentando a 34 km/h en la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento podría contribuir a una sensación de frescura, a pesar de las temperaturas más cálidas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 10% en las primeras horas y un 65% entre las 8:00 y las 14:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones podrían ser propicias para su desarrollo, especialmente en la franja horaria de mayor actividad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. El ocaso está previsto para las 21:09, momento en el cual el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, aunque las nubes altas podrían persistir.

En resumen, Baena experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y tormentas en las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las temperaturas primaverales.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.