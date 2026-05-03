El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 18 grados y descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 76% y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 34% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa del mar podría ofrecer un alivio, con vientos que oscilarán entre 4 y 35 km/h, predominando del sur y suroeste, lo que contribuirá a una sensación más fresca en las zonas costeras.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no hay previsión de tormentas ni chubascos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. Sin embargo, se ha registrado una leve probabilidad de tormenta en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque esta es mínima, con un 5% de probabilidad, lo que sugiere que es poco probable que se materialice.

A lo largo del día, el cielo mostrará variaciones, comenzando con nubes altas en la mañana y pasando a un cielo mayormente despejado en las horas centrales. Por la tarde, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:20.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este clima favorable, ya sea en la playa, paseando por el centro de la ciudad o disfrutando de la gastronomía local en las terrazas al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.