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El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET

El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un cielo que se mantendrá cubierto durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 18 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 14 grados hacia las primeras horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 79% a medianoche y descendiendo gradualmente a un 38% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, se espera que la humedad aumente ligeramente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas de lo que realmente son.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, se prevén algunas posibilidades de tormenta en las horas de la mañana y la tarde, con un 25% de probabilidad entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 30% entre las 08:00 y las 14:00 horas. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de tormenta disminuye considerablemente, cayendo a un 0% hasta el final del día.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

En resumen, Arahal experimentará un día mayormente nublado con temperaturas cálidas y una alta humedad. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la posibilidad de tormentas en la mañana y la tarde podría ser un factor a tener en cuenta. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de las temperaturas agradables, especialmente en las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.

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