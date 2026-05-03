El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 19°C y 18°C. A medida que avance el día, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando un máximo de 25°C en las horas centrales, antes de volver a bajar hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 39% al final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya una probabilidad del 40% de lluvia entre las 08:00 y las 14:00 horas, aumentando a un 80% en las horas siguientes. Aunque la cantidad de lluvia prevista es escasa, con un total de 0.1 mm, es posible que se produzcan chubascos ligeros, especialmente en la tarde. La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 60% en el mismo intervalo horario, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde. A medida que el día avance, el viento se moderará, con velocidades más suaves hacia la noche.

La salida del sol se producirá a las 07:17, mientras que el ocaso está previsto para las 21:09, lo que nos brindará un día largo, aunque nublado. A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán a valores más frescos, alcanzando los 18°C hacia el final del día.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente cubierto con posibilidades de lluvia y tormentas, temperaturas agradables y un viento moderado. Es recomendable que los habitantes se preparen para un tiempo variable y lleven consigo un paraguas si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.