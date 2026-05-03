El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, alternando momentos de cielo cubierto y muy nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada y bajando gradualmente a un 40% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas. La combinación de nubes y humedad podría dar lugar a un ambiente algo pesado, pero sin riesgo de precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en cero durante todo el día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante la sensación de calor que podría generar la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será mínima, con un 10% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, aunque no se prevén condiciones severas. La visibilidad será buena a lo largo del día, permitiendo disfrutar de los paisajes de Almonte, aunque el cielo nublado podría limitar la vista del sol en su máximo esplendor.

Los momentos más despejados se esperan hacia el final de la tarde, cuando el cielo podría abrirse un poco, permitiendo que los rayos del sol se filtren entre las nubes. Esto podría ofrecer una agradable oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que el viento sople con más fuerza en esos momentos.

En resumen, el día en Almonte se caracterizará por un tiempo templado, con nubes y viento moderado, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre, siempre con precaución ante la humedad y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.