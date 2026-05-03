El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 18°C y 16°C. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 22°C en la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 51% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 24 km/h. En las primeras horas, el viento será más suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en un 0% durante la mañana y la tarde, aumentando ligeramente a un 5% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque las condiciones no parecen propicias para la formación de tormentas significativas. La tarde se presentará con cielos poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados, especialmente hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 21:19, ofreciendo una hermosa puesta de sol, aunque el cielo podría estar parcialmente cubierto en ese momento. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 18°C hacia la noche, con un aumento en la humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para el viento que podría intensificarse en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.