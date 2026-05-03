El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un ambiente muy nuboso en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente durante la tarde, con algunas variaciones que podrían permitir la aparición de claros temporales.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 75% por la mañana y descenderá a niveles más cómodos, alrededor del 35% por la tarde. Sin embargo, la sensación de calor podría intensificarse debido a la humedad en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h. Estas condiciones de viento podrían generar una sensación térmica más fresca en las horas de la mañana, pero se tornarán más cálidas a medida que la temperatura aumente. Las rachas más fuertes se esperan durante la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría provocar un ligero movimiento en las nubes y, potencialmente, algunas ráfagas de aire fresco.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, aunque se prevé un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 5% de posibilidad entre las 20:00 y las 22:00. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La salida del sol se producirá a las 07:26 y se pondrá a las 21:15, brindando un extenso periodo de luz diurna. A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de La Algaba que aprovechen las horas de sol, especialmente en la tarde, cuando las temperaturas sean más agradables y el viento pueda ofrecer un alivio del calor.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy será mayormente nublado, con temperaturas cálidas y vientos moderados, ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de algunas ráfagas de viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.