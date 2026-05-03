El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán nublados durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , lo que sugiere un inicio de día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14 horas, donde se prevé que se sitúe en torno a los 19 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad del 100% de que se produzcan lluvias escasas entre las 8 y las 14 horas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es mínima, con un total de 0.1 mm, es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables si planean salir durante este periodo. Las lluvias serán ligeras y no se espera que causen inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, podría ser perceptible, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la tarde, las nubes comenzarán a despejarse ligeramente, dando paso a intervalos de nubes altas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 15 grados hacia las 22 horas. La humedad se mantendrá constante, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con posibilidades de lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día variable, manteniendo a mano un paraguas y abrigos ligeros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.