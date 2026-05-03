El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y un cielo nuboso en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de cielo muy nuboso, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa.

La humedad en la atmósfera será notable, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 40% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas cálidas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo del día, se prevé que la temperatura alcance su máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación a lo largo del día. Sin embargo, hay una probabilidad de tormenta del 10% en las primeras horas de la mañana y un 25% en la franja horaria de 08:00 a 14:00, lo que podría generar algunas inquietudes entre los ciudadanos, aunque las posibilidades de que se materialicen son bajas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 23 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa podría ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque también podría contribuir a una sensación de frescura en las horas más templadas del día.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se despeje, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, con mínimas que rondarán los 16 grados. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de las vistas de la localidad y sus alrededores.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente nublado, con algunas posibilidades de tormenta en las primeras horas, pero sin expectativas de lluvia significativa. La combinación de temperaturas agradables y viento del suroeste hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la humedad y el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.