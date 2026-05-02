El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 2 de mayo de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al horizonte. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura durante el día oscilará entre los 15 y 23 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 18 grados, que irán descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 15 grados a media tarde. Sin embargo, se prevé un ligero aumento hacia la noche, donde la temperatura podría estabilizarse en torno a los 20 grados. Este rango térmico sugiere un día agradable, aunque algo fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que rondarán entre el 52% y el 76% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de nubes y humedad podría hacer que el día se sienta más pesado de lo habitual, por lo que se recomienda a los habitantes de El Viso del Alcor que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede ayudar a dispersar un poco la humedad en el ambiente, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la sensación térmica.

La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas del día, pero aumenta considerablemente en la tarde, alcanzando un 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable si planean salir durante ese periodo. La posibilidad de tormentas es mínima, pero no se puede descartar completamente.

En resumen, El Viso del Alcor vivirá un día nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias escasas en la tarde. La combinación de nubes, humedad y viento hará que los habitantes se sientan en un ambiente fresco y algo bochornoso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.