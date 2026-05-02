El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, dando paso a un ambiente muy nuboso, especialmente en la tarde, donde las condiciones podrían ser más inestables.
Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 22 grados hacia la tarde y un máximo de 24 grados en las horas pico. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados al anochecer.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 87% en las horas previas al mediodía. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 65% de lluvia escasa en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser intermitentes, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados con paraguas o impermeables si planean salir durante ese periodo. La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 55% en el mismo intervalo, lo que sugiere que podrían presentarse algunas tormentas aisladas.
El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría contribuir a la inestabilidad atmosférica que se espera en la tarde.
En resumen, el día en Utrera se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas agradables pero con alta humedad, y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, estar preparado para cambios en el tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.
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