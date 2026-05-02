El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, dando paso a un ambiente muy nuboso, especialmente en la tarde, donde las condiciones podrían ser más inestables.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 22 grados hacia la tarde y un máximo de 24 grados en las horas pico. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados al anochecer.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 87% en las horas previas al mediodía. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 65% de lluvia escasa en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser intermitentes, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados con paraguas o impermeables si planean salir durante ese periodo. La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 55% en el mismo intervalo, lo que sugiere que podrían presentarse algunas tormentas aisladas.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría contribuir a la inestabilidad atmosférica que se espera en la tarde.

En resumen, el día en Utrera se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas agradables pero con alta humedad, y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, estar preparado para cambios en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.