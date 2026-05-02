El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 2 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, la temperatura se sitúa en 17 grados , con una ligera disminución a 16 grados en la primera hora del día. La humedad relativa es alta, alcanzando el 72%, lo que puede generar una sensación de bochorno en las primeras horas.
A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados. La humedad seguirá siendo notable, alcanzando un 74% a la 1 de la mañana y un 77% a las 2. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.
Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, con un aumento en la nubosidad que alcanzará su punto máximo en las horas centrales del día. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados a las 3 de la tarde. La humedad relativa disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 54% a las 2 de la tarde.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a 32 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. La racha máxima de viento se registrará en la tarde, lo que podría ser un alivio ante el calor.
A medida que se acerque la noche, la nubosidad se mantendrá alta, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados a las 7 de la tarde. La probabilidad de precipitación se mantendrá en cero durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, existe una leve posibilidad de tormenta en la franja horaria de 2 a 8 de la tarde, con un 25% de probabilidad, aunque es poco probable que se materialice.
En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en la mañana, con un aumento de la nubosidad en la tarde y temperaturas agradables. La ausencia de precipitaciones y la presencia de viento del sur harán que sea un día ideal para disfrutar al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.
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